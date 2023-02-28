Один из командиров ВСУ с позывным «Мадьяр» в беседе с журналистом украинского издания «Страна.ua» сообщил, что ситуация в районе Бахмута (ранее Артемовск) по всем направлениям складывается для подразделений украинской армии катастрофическая.

По его словам, украинский гарнизон обороняющий город, в настоящее время испытывает острую нехватку вооружений и боеприпасов всех видов. Такое положение дел сказывается на возможности эффективно противостоять штурмовым группам российской армии. Командир ВСУ «Мадьяр» отметил, что в настоящий момент каждое из направлений на участке фронта в Бахмуте и его окрестностях является очень сложным для украинской армии.

Как следует из материала украинского издания, бойцы ВСУ жалуются на отсутствие таких боеприпасов, как минометные боеприпасы и заряды для гранатометов. При этом, по словам «Мадьяра» по гарнизону города работает российская ствольная артиллерия, авиация и реактивные системы залпового огня. Штурмовые группы ВС РФ пытаются окружить город со всех стороны, подытожил украинский командир.