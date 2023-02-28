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Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление командира батальона «Русь» с позывным «Абхаз», военнослужащие ДНР готовы встретить немецкие танки Leopard 2 на земле Донбасса, чтобы уничтожить ее.

По словам «Абхаза», российские военнослужащие с нетерпением ждут появления западной военной техники на передовой, чтобы посмотреть насколько ярко она будет гореть. Любую военную технику можно уничтожить, как отметил российский командир, и танки немецкого производства не исключение.

Ситуацию на линии фронта поставки современных западных танков изменить не смогут. По мнению «Абхаза», чем больше западной военной техники будет поставлено в ряды ВСУ, тем более яростным будет ответ со стороны российских вооруженных сил. По словам российского командира, РСЗО HIMARS принесли немало горя городам Донбасса, но никто не свернул с намеченного пути освобождения всей территории Республики. Общая угроза только еще больше сплотит военнослужащих ДНР, подытожил «Абхаз».

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