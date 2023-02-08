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Военное командование Украины направило на территорию Донбасса резервы своих вооруженных сил с западных регионов страны. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной Милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его словам, украинская армия несет большие потери на протяжении последних нескольких месяцев, что заставляет командование ВСУ снимать резервы не только с Харьковского и Херсонского направлений, но даже и с западной Украины.

Однако, несмотря на все попытки украинской армии удержать линию боевого соприкосновения, российские войска постепенно продвигаются со стороны Луганской Народной Республики.

Алаудинов заявил, что на Луганском направлении украинские подразделения приступили к обустройству второй линии обороны, чтобы подготовить себе позиции для отступления. По его словам, российская армия постоянно наступает на позиции врага, вынуждая его отходить глубже в тыл.

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