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Кофе с молоком не просто вкусный напиток, он еще является и полезным. Добавление молока или сливок в кофе улучшает работу иммунных клеток, оказывая противовоспалительное действие.

В кофе присутствует большое количество антиоксидантов, которые способны помогать иммунным клеткам работать еще эффективнее. Молочные белки способствуют тому, что антиоксиданты быстро доставляются в организм.

Ученые провели ряд экспериментов с кофе, в ходе которых изучили влияние антиоксидантов из кофе на клетки человека. Совместное употребление кофе с молоком полезно тем, что раздраженные клетки человека быстро смогли «успокоить» кофейными антиоксидантами, которые были доставлены в организм при помощи молочных белков.

Специалисты также использовали для подавления раздражения клеток обычную кофейную кислоту. По итогу ученые установили, что кофейные аминокислоты не только могут снять раздражение, но и усилить иммунную систему человека.

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