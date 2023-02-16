Военный эксперт и полковник сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Московским Комсомольцем» заявил, что вооруженные силы Украины действительно занимаются подготовкой ударных бригад для весеннего контрнаступления на Крым. Поэтому, по его словам, сбрасывать со счетов заявление Зеленского о формировании армии в миллион человек для освобождения территории Украины не стоит.

Юрий Кнутов считает, что наступление украинской армии на позиции российских сил может состояться ближе к марту-апрелю. По его словам, в настоящее время на территории военных полигонов стран-участниц НАТО заканчивают подготовку бойцы ВСУ. По его оценкам это порядка 30-40 тысяч человек.

Российский военный эксперт уверен, что командование ВСУ попытается нанести удар в направлении Мелитополя и Бердянска на территории Запорожской области, чтобы перерезать сухопутный коридор с Республикой Крым. При этом, по словам Кнутова, российское командование знает о таких планах. Именно поэтому идет работа по укреплению оборонительных рубежей, чтобы достойно встретить будущее наступление ВСУ.