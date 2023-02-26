Как заявил известный российский политолог Юрий Кнутов, простые жители европейских стран начали осознавать, к чему может привести политика, которую воплощают в жизнь руководство их стран.

По его словам, население Франции, Германии и Великобритании начали понимать, что политика глав их государств ведет к началу нового мирового конфликта. Поэтому, чем больше простых людей в Европе осознают этот факт и начнут выходить на мирные митинги, тем быстрее начнутся мирные переговоры между Украиной и Россией для урегулирования конфликта.

В пример Кнутов приводит акцию, которая прошла в Германии. Возле посольства Российской Федерации в Берлине был установлен сгоревший танк с украинским флагом. Идея установки данного танка заключалась в том, чтобы «напомнить» гражданам Германии о необходимости поддерживать Украину. Однако простые немцы превратили подбитый танк в мемориал с цветами, и начали митинг против введенных антироссийских санкций и против отправки нового пакета военной помощи Киеву.