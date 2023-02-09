Как сообщает издание «Московский комсомолец», целью ВС РФ для нанесения удара тактическим ядерным оружием (ТЯО) на территории Украины могут стать армейские корпуса ВСУ, вооруженные бронетехникой, поставленной Западом, включая немецкие танки Leopard. Соответствующее заявление сделал ветеран войсковой разведки, Герой России Рустем Клупов в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Клупов отметил, что украинские корпуса, которые, скорее всего, уже будут сформированы к весне 2023 года, можно будет сопоставить с бронетанковыми дивизиями США. Украинское командование может их использовать для совершения прорыва по направлению Бердянска, Мелитополя и Крыма. Именно данные военные группировки противника и могут являться главными целями для российского ТЯО.

Доставить к месту назначения заряды можно при помощи артиллерии крупного калибра, например «Тюльпан», «Пион», ракетных комплексов «Искандер», «Калибр» или же фронтовой авиации – Су 24М.