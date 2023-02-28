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Командование ВСУ начало стягивать к Часову Яру, населенному пункту около Артемовска, военных, которые ранее прошли профессиональное обучение на натовских полигонах в странах Европы. Туда же подвозят дополнительное вооружение и боевую технику. Об этом рассказал Андрей Марочко, представитель ЛНР, пишет РИА Новости.

Эксперт отметил, что зафиксирована доставка около тридцати единиц различной гусеничной и легкобронированной колесной боевой техники. На место приехали около 350 военнослужащих и порядка 15 человек из офицерского состава. Есть данные, что до этого они обучались на базах НАТО, расположенных в Европе.

Марочко добавил, что по данным его источников, личный состав Вооруженных сил Украины, который был стянут на указанное место, отличается высоким уровнем дисциплины и хорошо мотивирован.

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