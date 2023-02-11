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ВСУ собрали 20-тысячную группировку в районах Запорожья, подконтрольных Киеву. Об этом сообщил Владимир Рогов, руководитель движения «Мы вместе с Россией», пишет РИА Новости.

Однако он уточнил, что такого количества военных Украине будет недостаточно, чтобы она могла пойти в полноценное наступление. Рогов отметил, что украинские вооруженные силы также увеличивают количество боевой техники и снарядов.

Также ранее военный эксперт рассказал, что украинцы активизировали диверсионную деятельность на участке фронта в Запорожье. С его слов, все попытки националистов попасть в регион жестко пресекаются военнослужащими российской армии.

По результатам проведенного ранее референдума Запорожская область стала российским субъектом. На сегодняшний день под контролем России находится около 70 процентов региона.

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