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Для того, чтобы обслуживать и ремонтировать танки Leopard 2 на Украине, потребуются западные мастера. В ином случае на эти работы будет затрачиваться много времени, что уменьшит эффективность боевых машин. Об этом рассказали в корпорации «Ростех».

Специалисты отметили, что для любой сложной техники требуется оригинальный сервис с обслуживанием. Западные танки Леопард не переживут украинского гаражного сервиса.

При этом, по мнению представителей «Ростеха», если Украина привлечет к ремонту боевых машин западных сотрудников, это выведет вооруженный конфликт на другой уровень.

Ранее появилась информация, что точно такая же проблема появится, если западные страны отправят Зеленскому боевые истребители. Для обслуживания таких самолетов необходимо большое количество квалифицированного персонала.

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