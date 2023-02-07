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Сатирическое французское издание Charlie Hebdo, известное своими скандальными публикациями, опубликовало очередной рисунок. В этот раз французское издание изобразило карикатуру последствий разрушительного землетрясения, произошедшего недавно в Турции.

На опубликованном изображении в карикатурном стиле показаны разрушенные здания и перевернутый автомобиль. При этом под изображением присутствует надпись, которая гласит: «Землетрясение в Турции. Даже танки не понадобились». Официальные власти Турции пока никак не отреагировали на данную публикацию. Также отсутствует реакция и со стороны официальных лиц Франции.

Напомним, что на сегодняшний день турецкая сторона уже сообщила о 3549 жертвах, которые погибли под руинами разрушенных зданий. Местные власти объявили о введении режима чрезвычайной ситуации на территории 10 провинций в Турции, которое будет действовать три месяца. Также, по сообщениям Красного Креста, от последствий данного землетрясения погибло не менее 1500 человек в Сирии.

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