Военный эксперт и капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с корреспондентом издания «Московский Комсомолец» дал свой комментарий, касательно подрыва моста в Одесской области российским беспилотным катером-камикадзе.

По словам Гундарова, подобные надводные и подводные беспилотные катера-камикадзе имеются в распоряжении российских подразделений спецназа и военной разведки. Эксперт объясняет, что обычно такие беспилотники запускают с борта корабля. Система наведения катера-камикадзе может работать в телевизионном режиме или же по спутниковой системе ГЛОНАСС.

Российский эксперт добавил, что проблема использования ракет при ударах по мостам заключается в том, что вся энергия взрыва уходит вверх. По этой причине в полотне моста образуется дыра, которую можно довольно легко отремонтировать. Ярким примером, по словам Гундарова, являются удары американским РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Тогда все полотно моста было усеяно дырами, но мост можно было и дальше эксплуатировать.

В этом же случае удар по мосту в Одесской области был нанесен снизу при помощи российского катера-камикадзе. При этом, если судить по видео, опубликованному в Сети, взрыв был такой силы, что мост получил значительные разрушения, резюмировал Гундаров.