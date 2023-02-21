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Согласно сообщению РИА Новости, 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступит с речью на Федеральном собрании в Гостином Дворе в Москве. Ожидается, что выступление российского лидера состоится в полдень.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, основной акцент в послании Путина будет сделан на СВО, экономике и социальной сфере страны. Все с нетерпением ждут выступления президента, чтобы узнать его мнение о ходе спецоперации на Украине, международных отношений и о том, как Российская Федерация справляется с препятствиями. Отмечается, что в зале будут присутствовать участники СВО. А вот представители средств массовой информации из недружественных стран не будут допущены на собрание. За происходящим им придется наблюдать по телеэкранам.

Как отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владимир Путин выберет стратегию, способную «лишить врагов любых шансов и надежд одержать верх над Россией». А лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев ожидает услышать от президента решение вопросов по экономическим проблемам в новых регионах Российской Федерации.

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