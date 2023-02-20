Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о захвате стратегической высоты в районе Белогоровки бойцами спецподразделения «Ахмат». Соответствующее видео с рассказом одного из командиров спецназа «Ахмат» Киргизом Мусихановым о взятии высоты было опубликовано в Телеграм-канале Кадырова.

По словам командира одного из отрядов спецназа «Ахмат», боевые действия за контроль над данной высотой велись длительное время. Однако в результате успешных штурмовых действий подразделения вооруженных сил Российской Федерации смогли продвинуться вперед на 5 километров.

В настоящий момент под контролем российских сил находится не только стратегическая высота в окрестностях Белогоровки, но также и участок железной дороги, ведущий к населенному пункту Северск. После взятия господствующей высоты российская армия получила преимущество над ВСУ на данном участке фронта.

Также глава Чеченской Республики Кадыров напомнил, что Киргиз Мусиханов был освобожден из украинского плена и теперь снова вернулся в зону проведения специальной военной операции в состав спецподразделения «Ахмат».