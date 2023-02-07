Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция на территории Украины продолжится до конца этого года.

Он отметил, что лидеры западных стран постепенно приходят к тому, что осознают ошибки в своих действиях. В итоге весь Запад встанет на колени и странам Евросоюза придется налаживать взаимодействие с Россией во всех сферах. Кадыров считает, что другого варианта развития событий быть не должно. Так он ответил на заданный ему вопрос о том, будет ли восстановлено авиасообщение России со странами Евросоюза.

Российская армия проводит специальную операцию на территории Украины с февраля 2022 года. Ее главная задача – освобождение Донбасса. Также Владимир Путин заявил, что важно создать условия, которые будут гарантировать безопасность Российской Федерации.