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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что специальная военная операция на территории Украины продолжится до конца этого года.

Он отметил, что лидеры западных стран постепенно приходят к тому, что осознают ошибки в своих действиях. В итоге весь Запад встанет на колени и странам Евросоюза придется налаживать взаимодействие с Россией во всех сферах. Кадыров считает, что другого варианта развития событий быть не должно. Так он ответил на заданный ему вопрос о том, будет ли восстановлено авиасообщение России со странами Евросоюза.

Российская армия проводит специальную операцию на территории Украины с февраля 2022 года. Ее главная задача – освобождение Донбасса. Также Владимир Путин заявил, что важно создать условия, которые будут гарантировать безопасность Российской Федерации.

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