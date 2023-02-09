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Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале предложил всем российским генералам сразу сдаться в плен, если у них есть сомнения в победе на территории Украины или они опасаются начала ядерного конфликта со странами НАТО. Таким образом, глава Чечни прокомментировал заявление члена комитета Государственной думы по обороне Виктора Соболева о возможном начале Третьей Мировой.

Кадыров выразил уверенность в том, что специальная военная операция на территории Украины должна завершиться к концу 2023 года. Также он добавил, что необходимо принять меры по демилитаризации Польши. При этом Соболев поддержал заявление Кадырова о сроках завершения СВО, но отметил, что конфликт с Польшей может перерасти в ядерное столкновение и начало Третьей Мировой.

На что Кадыров ответил, почему Россия должна опасаться Третьей Мировой, если на кону стоит интерес всего народа. Поэтому глава Чечни предложил всем российским генералам, которые не верят в победу вооруженных сил РФ, прямо сейчас сдаваться в плен Польше и перестать подрывать авторитет российской армии.

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