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Как передает издание «Московский комсомолец», бывший участник Comedy Club, актер и комик Семен Слепаков, который выступил с осуждением спецоперации на Украине и покинул пределы России, недавно спровоцировал скандал в Рунете своей сатирической песней об участниках спецоперации. В ответ на это, Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале стихотворение.

Глава Чеченской республики в поэтической форме «оценил творчество» Семена Слепакова. Кадыров отметил, что комик действует в «угоду нацистам» и своим творчеством про «русскую маму» он продемонстрировал «кто тут поэт, кто – бесстыжая мразь».

В своем стихотворении глава Чечни иронично подчеркивает, что великие русские поэты Александр Блок, Иосиф Бродский и Сергей Есенин «пристыжены» словами «непонятого гения» (имеется ввиду Слепаков).

Напомним, что переехавший в Израиль Семен Слепаков, спел композицию собственного сочинения про участников СВО на Украине, чем вызвал небывалую критику в Рунете. В этой песне комик не только дискредитировал российскую армию, но и оскорбил матерей российских бойцов.

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