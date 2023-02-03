Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале, бойцам спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими 2-й бригады Народно Милиции ЛНР удалось захватить опорный пункт ВСУ стратегического значения, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.

Кадыров отметил, что после ряда внезапных и очень эффективных атак на позиции противника, российским бойцам удалось захватить и удержать новые позиции в окрестностях населенного пункта Веселое в ДНР. После этого, по словам главы Чечни, бойцы спецназа «Ахмат» планируют продолжать наступление, так как им удалось захватить выгодный плацдарм для дальнейшей атаки.

Рамзан Кадыров написал, что бойцы чеченского подразделения специального назначения «Ахмат» полностью обеспечены современными материально-техническими средствами, количество которых еще больше увеличилось после захвата трофеев с нового опорного пункта ВСУ.