ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале, бойцам спецподразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими 2-й бригады Народно Милиции ЛНР удалось захватить опорный пункт ВСУ стратегического значения, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.

Кадыров отметил, что после ряда внезапных и очень эффективных атак на позиции противника, российским бойцам удалось захватить и удержать новые позиции в окрестностях населенного пункта Веселое в ДНР. После этого, по словам главы Чечни, бойцы спецназа «Ахмат» планируют продолжать наступление, так как им удалось захватить выгодный плацдарм для дальнейшей атаки.

Рамзан Кадыров написал, что бойцы чеченского подразделения специального назначения «Ахмат» полностью обеспечены современными материально-техническими средствами, количество которых еще больше увеличилось после захвата трофеев с нового опорного пункта ВСУ.

Вам может понравиться

Политолог Леви: присоединение Финляндии и Швеции к НАТО под большим вопросом

В разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Дмитрий Леви заявил, что вопрос присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу находится под большим вопросом, так как является предметом больших политических торгов. По

Российский штурмовик объяснил, почему дроны не могут обнаружить позиции ВСУ

Российским военным стало сложнее выявлять позиции неприятеля. Причиной этому является более качественная маскировка бойцов ВСУ. Об этом рассказал URA.RU штурмовик ВС РФ из Кургана, который находится в зоне боевых действий

Британцы заметили полное отсутствие САУ в армии после их передачи ВСУ

Британия отправила на Украину для нужд ВСУ почти все свои работоспособные САУ – самоходные артиллерийские установки. А именно 30 моделей AS90. Теперь же руководство британской армии заявило, что в стране