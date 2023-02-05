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Соблюдение правил по регулярной гигиене полости рта сделает здоровыми не только ваши зубы, но и защитит ваш головной мозг. Об этом свидетельствует новое исследование Американской ассоциации сердца, результаты которого были опубликованы на страницах журнала JACC: Clinical Electrophysiology (JCE).

Группа исследователей сравнила состояние полости рта со здоровьем головного мозга у более чем 40-а тысяч добровольцев. Каждый участник эксперимента был также проверен на 105 генетических вариантов, которые увеличивают шансы на развитие кариеса и потери зубов в старости.

В результате анализа полученных данные учение смогли выяснить, что люди с генетической предрасположенностью к кариесу и отсутствию зубов также были подвержены высокому риску развития цереброваскулярных заболеваний. Данные болезни влияют на состояние кровеносных сосудов, что приводит к ухудшению кровоснабжения мозга.

Поэтому исследователи делают вывод, что плохое состояние полости рта негативно сказывается на здоровье головного мозга. Поэтому ученые рекомендуют тщательно чистить зубы и следить за состоянием здоровья десен.

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