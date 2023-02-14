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Журналисты американского издания New York Times опубликовали кадры последствий попадания по автомобилю вооруженных сил Украины в населенном пункте Бахмут (ранее Артемовск) с группой иностранных наемников. Удар был нанесен из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» российскими бойцами.

Сообщается, что российские военнослужащие смогли точно поразить украинский автомобиль из противотанкового комплекса «Корнет» в Бахмуте. В результате подрыва автомобиля был ликвидирован бывший морской пехотинец вооруженных сил США по имени Пит Рид. Остальные иностранные наемники получили тяжелые ранения. Он был главой группы Global Response Medicine.

На опубликованных кадрах видно, как группа наемников оказывала помощь одному из своих сослуживцев на обочине дороги возле одного из подбитых бронеавтомобилей, когда в их автомобиль прилетает управляемая противотанковая ракета. Далее происходит мощный взрыв автомобиля вместе с иностранными наемниками.

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