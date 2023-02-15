Украинская сторона вывозит архивы из государственных учреждений в Артемовске. Такая информация появилась в украинских средствах массовой информации. Украинский волонтер Вячеслав Ильченко опубликовал в Сети видеозапись, как осуществляется вывоз архивных документов из управления образованием и пенсионного фонда.

Со слов автора видео можно сделать предположение, что документы вывозят волонтеры. На видеокадрах можно рассмотреть, как множество папок с документами грузят в микроавтобус. Один человек перебрасывает документы через окно здания, а второй ловит их и складывает в автомобиль. Третий участник данного действия – снимает все происходящее на камеру. По собственной инициативе волонтеров вывозятся документы из населенного пункта или же такой приказ был отдан властями – не известно.

Артемовск уже практически находится в окружении российских войск. Отмечается, что украинское командование, несмотря на колоссальные потери личного состава, продолжает осуществлять переброс войск и военной техники. Но все равно это не останавливает бойцов ВС РФ, которые планомерно продвигаются вперед.