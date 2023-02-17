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После недавно проведенного саммита «Рамштайн-9» начали активно распространяться данные, что истребители НАТО если и появятся на Украине, то это произойдет не скоро. Но это не значит, что на территорию страны не будут введены вооруженные силы.

Все сообщения СМИ, связанные с поставками в Киев западного вооружения, следует принимать за элемент информационной войны. Об этом заявил и Ллойд Остин, глава Пентагона, во время проведения встречи с представителями НАТО 15 февраля.

Теперь же глава МИД Украины рассказал, что ВСУ будут применять в боевых действиях вертолеты из Южной Кореи, а также из Ирака. Сейчас Киев ожидает поступления около 4 тысяч ударных беспилотников дальнего действия.

К наступлению весны Киев сможет подготовить практически половину операции по наступлению, которую запланировал. Именно о ней говорили при проведении саммитов.

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