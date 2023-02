Аналитики американского Института изучения военных конфликтов (Institute for the Study of War; ISW) сообщают, что вооруженные силы Российской Федерации в ближайшее время начнут новое широкомасштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции.

Западные военные эксперты уверены, что Кремль поставил задачу перед своими вооруженными силами добиться победы на территории Украины до момента насыщения украинской армии тяжелой военной техникой производства стран НАТО. Речь идет о передаче киевскому режиму большого количества западных боевых машин, таких как, танки Leopard 2, Challenger и Abrams, а также боевых машин пехоты Bradley.

Также, по мнению американских аналитиков, российское военное командование хочет провести крупномасштабное наступление до начала весенней распутицы, когда проселочные дороги превратятся в непроходимое болото для тяжелой военной техники. Военные эксперты считают, что, возможно, пренебрежение данным фактором негативно сказалось на эффективности первого этапа СВО весной прошлого года.