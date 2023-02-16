Во время своего интервью изданию «Военное дело» известный российский публицист, историк, политолог и аналитик Ростислав Ищенко прокомментировал возможность захода вооруженных сил Польши на территорию западных областей Украины.

По его словам, вариант с использованием польской армии непосредственно на территории Украины рассматривается в качестве запасного средства. Ищенко отмечает, что польская армия сосредоточила на границе с Украиной контингент в 20 тысяч. Политолог уверен, что такое количество польских сил не достаточно, чтобы реально угрожать России, а вот стать поводом для начала прямых боевых действий России с Польшей хватит вполне.

Ищенко сообщил, что вариант с вторжением польских сил на территорию Украины устраивает Российскую Федерацию. Он уверен, что в таком случае польские власти вынуждены будут заявить о присоединении западных областей. При этом, Россия согласится на раздел Украины, так как в настоящее время не сможет захватить ее полностью, резюмировал политолог.