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Обозреватель популярного ирландского издания Irish Independent опубликовал материал, в котором сообщается, что в Ирландии украинским беженцам приходится ютиться в тесных комнатушках с крысами.

По словам журналиста, размер комнат для беженцев немного больше стандартной примерочной кабинки в торговом центре. В статье указывается, что жилье состоит из трех перегородок с занавеской вместо двери. В такой комнате есть только лишь односпальная кровать. «Нет никакого личного пространства», – сообщает автор статьи.

Обозреватель отмечает, что продукты хранить негде, поэтому они разбросаны на полу. Люди также жалуются на наличие грызунов. Сообщается, что украинцы боятся жаловаться на условия своего проживания в Ирландии из-за опасения, что их выгонят.

Напомним, что издание The Globe and Mail опубликовало материал, согласно которому жители города Каслбар в Ирландии выражают свое недовольство от наплыва беженцев из Украины. Они считают, что финансовая поддержка государства должна предоставляться своим гражданам в условиях текущего кризиса.

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