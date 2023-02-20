Фанаты гаджетов от Apple осенью прошлого года жаловались на то, что камеры на смартфоне iPhone 14 Pro сильно выпирают за края корпуса. Это оказалось неудобным, так как устройство сложно просто положить на стол.

Теперь же выяснилось, что производитель пошел еще дальше. Следующая модель iPhone 15 Pro, которая выйдет в 2023 году, получит новую систему камер. Модули будут более продвинутыми, но и получат еще больший размер, а блок камер за пределами корпуса будет выпирать еще больше.

Поэтому пользователям новый аппарат также будет неудобным. Еще один минус – между модулями камеры постоянно забивается пыль. Все это может привести к тому, что смартфоны от американской компании Apple утратят свои позиции лидера на рынке.