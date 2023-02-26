В Сети массово начали указывать на наличие двойника у президента Украины Владимира Зеленского. «Двойник» был запечатлен на камеру вместе с президентом Украины и американским лидером во время их встречи в Киеве.

Интернет-пользователи обратили внимание, что на кадрах, опубликованных польским изданием Fakt, где Байден с Зеленским поднимаются вдвоем по лестнице присутствует человек, очень похожий на президента Украины. Причем он не просто похож внешне, но и одет практически в такую же одежду, как и Владимир Зеленский.

Данный факт послужил началу массовых обсуждений на интернет-форумах и социальных сетях. Один из пользователей задал вопрос, почему решили показать сразу двух Зеленских? «Какой из «Зеленских» является настоящим» – спросил еще один комментатор. На что получил встречный вопрос: «А этот Байден настоящий?».

Напомним, что американский президент Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля. О поездке американского лидера на Украину заранее не сообщалось. По итогу визит Байдена принес Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 460 миллионов долларов.