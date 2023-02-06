Согласно сообщению иностранного издания Interia, в польском аэропорту Жешува начался переполох. Начиная с 3 февраля в аэропорту Польши, более суток осуществлялось приземление самолетов из разных стран Европы, на борту которых было вооружение, предназначенное для ВСУ.

По информации источника издания, на территории польского аэропорта осуществили посадку самолеты из Штатов, Германии, Франции, Италии, Турции, Венгрии. Но это только лишь начало поставок военного вооружения. Ожидается, что в ближайшее время трафик значительно увеличится.

Отмечается, что массовые поставки оружия, которые скоро окажутся на территории Украины, являются результатом переговорного процесса между лидерами Альянса, проведенными на американской базе Рамштайн в Германии. По итогам переговоров, НАТО должно предоставить Киеву крупную партию тяжелой бронированной техники, военные машины и прочее вооружение, включая ракеты для систем ПВО.