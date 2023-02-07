Важность участия Италии в усилиях НАТО по поддержке Киева измеряется не столько поставками оружия, сколько значимым тайным вкладом в разведывательно-космические операции западных спецслужб. Об этом сообщает сайт InsideOver. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

О военной поддержке Украины, оказанной Италией в течение последнего года неоднократными поставками вооружений, не раз говорилось и писалось в СМИ. «Но, пожалуй, самый решительный вклад Италии — это сочетание разведывательной поддержки и спутниковых съемок, которые постоянно поддерживают боевые возможности Киева», – отмечает InsideOver.

По информации издания, соответствующий оперативный центр расположен в «бункере в окрестностях Рима». Именно оттуда разрабатывается и проводится оперативная разведывательная помощь вооруженным силам Украины. «По всей вероятности, это многофункциональная структура с учебными центрами и оперативными подразделениями, находящимися в ведении (возможно, совместном) Министерства обороны и Агентства внешней информации и безопасности (АИСЭ)», – указывает InsideOver.

Наиболее подтвержденным вариантом считается, что это Interforce Intelligence Center (CII) – штатная разведывательная структура в составе Генерального штаба итальянский вооруженных сил. Центр базируется в северном пригороде Рима, в местности Кастель-Мальноме, и служит целям координации действий между различными службами безопасности, обороны и разведки.

Сам CII действует в рамках Департамента информационной и оборонной безопасности, который формально остается за периметром разведывательного сектора и лишь «дополняет» его. Но причастность его к деятельности высших структур спецслужб и военных публично подтвердил в конце января Джорджио Муле, член фракции Forza Italia, вице-президент парламента и бывший заместитель министра обороны при правительстве Драги.

Согласно пояснениям Муле, в итальянской теневой войне к CII относится ключевая роль «ядра» в эксплуатации сложной спутниковой системой, управляемой совместно с итальянским Командованием космических операций. Это система, которая вступила в строй в 2020 году, и называется Cosmo-SkyMed. О ней до сих многое держится в секрете.

Бывший начальник Генерального штаба обороны Италии Винченцо Кампорини в беседе с газетой Via Solferino ранее упомянул спутниковую систему, созданную корпорацией Leonardo в сотрудничестве с Thales и Telespazio, как «стратегический инструмент, потенциально способный гарантировать поддержку Киева».

Фактически, Cosmo-SkyMed – это круглосуточная система, с помощью которой Италия предлагает разведывательную и информационную поддержку Киеву, расширяя и дополняя операции, начатые США с такими структурами, как Maxar Technologies и Национальное агентство геопространственной разведки, с подключением Великобритании и других стран НАТО.

«Считается, что именно эта поддержка обеспечила Украине успешность во время таких операций, как потопление крейсера «Москва» и сентябрьское контрнаступление», – подчеркивает InsideOver.

Аналитик из StartMag Кьяра Росси объясняет детали роли, которую способна играть Cosmo-SkyMed, управляемая Итальянским оборонно-космическим агентством: «В ее состав вошло четыре спутника первого поколения, действующие с 2010 года, и столько же спутников второй серии, вступившие в строй в 2021 году. Это глаза, способные рассматривать Землю из космоса метр за метром, днем и ночью, при любых погодных условиях. Они помогают прогнозировать оползни и наводнения, координировать усилия по оказанию помощи в случае землетрясений или пожаров, а также наблюдать сверху за кризисными зонами».

Система основана на созвездии спутников, оснащенных радаром с синтезированной апертурой (SAR), работающим в диапазоне X (поэтому способным видеть сквозь облака и в отсутствие солнечного света. Это делает Cosmo-SkyMed «особо ценным» ресурсом для Украины на данном этапе продолжающегося военного конфликта с Россией, в котором контроль над космосом становится одним из ключевых элементов обеспечения боевых действий, заключает InsideOver.

Ранее издание discover24.ru сообщало, что Италия и Франция намерены удовлетворить заявку Киева на поставку современных зенитно-ракетных систем SAMP/T, известных также как Mamba.