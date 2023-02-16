Украинская армия испытывает критическую нехватку боеприпасов для своей артиллерии, в связи с чем Киев просит «немедленной» помощи от своих союзников на Западе, мотивируя угрозой «нового наступления России, которое считается неизбежным». Об этом сообщает сайт InsideOver. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Запрос к НАТО на срочную поставку новых партий вооружений исходил непосредственно от вице-премьера правительства Украины Ольги Стефанишиной. Он указывал на «крайнюю актуальность» поставок как артиллерийских боеприпасов, так и самих артсистем – самоходных и буксируемых гаубиц. Также Стефанишина предупредила, что у Москвы есть ресурсы, боеприпасы и резервы для продолжения своей военной кампании.

«Киев готовится к крупномасштабному российскому наступлению, которое фактически уже идет, хотя это и не столь масштабная операция», – отмечает InsideOver. Несомненно, что украинская армия расходует боеприпасы в очень больших количествах, что вызывает опасения по поводу достаточного снабжения ими со стороны западных военных аналитиков.

По их оценкам, Украина производит около 5000 артиллерийских выстрелов в день (на первом этапе конфликта указывались цифры в 6-7 тысяч). Это примерно равняется объему закупок снарядов средней европейской страной за целый год в мирное время.

Такой уровень использования создает нагрузку на европейских и американских производителей вооружений, поскольку промышленность не способна поддерживать новые темпы выпуска боеприпасов, вызванные конфликтом на Украине. Поэтому срываются сроки поставки многих типов артиллерийских снарядов, особенно 155-мм стандартов НАТО, которые использовались не только гаубицами М-777 американского производства.

В канун встречи министров обороны стран НАТО министр обороны США Ллойд Остин сказал, что для крупнокалиберных боеприпасов сроки поставки сейчас увеличились с 12 месяцев до 28 месяцев, что подчеркивает бедственное положение отрасли, которая, к тому же, не была мобилизована для столь масштабной поддержки украинского конфликта.

«Да, у нас есть проблема.. но у нас есть стратегия, чтобы справиться с этим», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и выразил «нескрываемую озабоченность» накануне встречи министров обороны Североатлантического альянса, подчеркнув значимость «логистической гонки» в отношении поставок вооружений Киеву.

Нехватка боеприпасов на Украине является «острой», заявил Financial Times высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что скорость западных поставок имеет решающее значение для украинской боеспособности. По его словам, боеприпасы должны прибыть в Украину «до того, как Россия сможет проявить инициативу на поле боя».

В действительности инициатива уже перешла в руки Москвы, так как украинская армия в последние месяцы продемонстрировала, что не в состоянии проводить другие действия, кроме небольших молниеносных контратак, и терпит последовательные неудачи на поле боя.

«То, что происходит, неудивительно. Уже в начале лета зазвучали опасения по поводу военных производственных мощностей Запада, которые с трудом обеспечивают поставки оружия и боеприпасов на Украину, не затрагивая при этом жизненно важные и стратегические национальные резервы», – пишет InsideOver.

По мнению издания, ставшая критической нехватка боеприпасов в украинской армии объясняется главным образом почти полным истощением их прежних запасов советского/российского производства. Кроме того, Украина до конфликта располагала артиллерийскими системами, произведенными ранее во времена СССР, и к тому же имеющими калибр, отличный от применяемых на Западе.

Это во многом объясняет, почему в первые месяцы конфликта украинские военные могли поддерживать заметно более высокие темпы расходования артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО. «Теперь, по логике борьбы на истощение, если Киев быстро не будет снабжен значительным количеством боеприпасов для артиллерии, его армия будет вынуждена попросту сдать занимаемые позиции, что способно сделать для Москвы более легким и успешным проведение своих дальнейших наступательных операций», – заключает InsideOver.

Ранее издание discover24.ru сообщало об итогах последней проверки арсеналов НАТО, которая выявила, что запасы боеприпасов стран-союзников значительно истощены, главным образом из-за масштабных поставок «военной помощи» Украине.