Американский стартап Synchron проводит исследования в сфере разработки интерфейса, связывающего мозг человека и компьютера. В будущем такая технология серьезно поможет парализованным людям.

Сообщается, что компания Synchron первой в Америке получила патент на то, чтобы испытать новый имплантат на живых людях.

Эта разработка даст возможность больным людям общаться со своими родными, набирая текст на экране компьютера силой мысли.

Имплантат вживляют в кору головного мозга, после этого человек может перемещать курсор на экране при помощи мыслей.

Сейчас компания Synchron уже сделала семь операций, в ходе которых имплантат был вживлен в головы людей. Три операции сделаны в Штатах и еще четыре в Австралии.