Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Телеграм-канале опубликовал размышления на тему повышения эффективности ракетных ударов российских вооруженных сил по территории Украины.

Ходаковский предлагает наносить ракетные удары не только по объектам критической инфраструктуры страны, но также начать «бить и по карману украинских олигархов». Комбриг отмечает, что разрушение энергетики Украины в значительной степени отразилось на простых жителях и экономике страны, но почти никак не повлияло на возможности ВСУ вести боевые действия.

Поэтому Ходаковский уверен, что необходимо наносить удары также и по воинским колоннам и складам боеприпасов в тылу, железнодорожным составам с военными грузами, автозаправочным станциям и складам ГСМ. Также стоит нанести удары по морским портам Украины и крупным предприятиям украинских олигархов, чтобы заставить крупный бизнес повлиять на политиков и завершить конфликт.