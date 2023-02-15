Американский журналист Сеймур Херш поделился с изданием Berliner Zeitung подробностями своего расследования о диверсиях на ветках газопроводов «Северные потоки». По словам Херша, подрыв должен был произойти еще в июне 2022 года, но промедление случилось из-за позиции США.

В материале сообщается, что взрывчатка была установлена на газопроводах в конце военных учений сил НАТО. При этом в последний момент президент США выразил сомнение в целесообразности подрыва веток газопровода, и дата исполнения была изменена.

Журналист отметил, что позже Джо Байден все-таки распорядился привести в действие взрывчатку дистанционно с использованием сонара. Однако были опасения в успехе диверсии из-за того, что взрывчатые вещества находились под водой слишком долгое время. Херш отметил, что опасения были оправданными, так как подрыв произошел только в шести местах из восьми запланированных.

Сообщается, что изначально заряды, по мнению Джо Байдена, должны были послужить весомым аргументом во время переговоров, однако в сентябре угрозу пришлось воплотить в реальность. При этом Херш отметил, что таким образом власти США лишили Российскую Федерацию возможности использовать газопроводы в качестве экономического оружия против Европы.