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Американский журналист Сеймур Херш на своем сайте 8 февраля 2023 года заявил, что официальные лица Белого дома и ЦРУ отрицают, что США причастны к организации взрывов на газопроводах «Северный поток».

Херш опубликовал информацию о том, что представители администрации американского президента Джо Байдена вместе с представителями ЦРУ полностью опровергли свою причастность к организации диверсий на ветках газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

В ответ на запрос американского журналиста по электронной почте предоставить комментарии, представитель Белого Дома Эдриенн Уотсон написала в электронном письме, что данная информация является «ложью и полным вымыслом». Похожий ответ, по словам Херша, предоставила и представитель ЦРУ Тэмми Торп, написав, что «данное утверждение целиком и полностью ложно».

Напомним, что ранее Херш в своем материале, который был опубликован на его сайте, обвинил Вашингтон в организации взрывов на газопроводах «Северных потоков».

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