Военный эксперт и полковник запаса Сергей Хатылев сообщил, что беспилотный летательный аппарат, который упал в окрестностях Калуги, мог быть запущен с территории Российской Федерации. Такое мнение бывший начальник зенитно-ракетных войск российских ВВС выразил в интервью «Свободной прессе».

Хатылев считает, что пуск беспилотного летательного аппарата с авиационной бомбой на борту с территории Украины маловероятный, так как расстояние от места падения до украинской границы составляет примерно 400 км. По его словам, на территории Российской Федерации находится большое количество комплексов противовоздушной обороны и ЗРК, поэтому пролететь такое расстояние БПЛА незамеченным вряд ли мог бы.

Сообщается, что дрон над территорией Калужской области летел на максимально низкой высоте, однако врезался в макушку высокого дерева, после чего дрон получил значительные повреждения и, пролетев еще пару сотню метров, разбился о землю.