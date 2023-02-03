Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что российские чиновники, предпочитающие заграничный отдых, должны быть принудительно чипированы. По его словам, чипы необходимо оснастить спутниковыми датчиками для отслеживания местонахождения и безопасности российских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что руководство страны должно быть осведомлено, где пребывают и чем занимаются любители заграничных курортов во время проведения специальной военной операции. Он также отметил, что необходимо выявить любителей выездов за рубеж и определить их в так называемую «группу риска».

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул похожее предложение. Он заявил, что на законодательном уровне необходимо ввести запрет на выезд с территории страны в целях отдыха российским чиновникам и депутатам в период проведения специальной военной операции на Украине.