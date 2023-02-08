Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что в случае удара украинских войск через Брянскую область в направлении Калуги, то до Москвы останется «совсем рукой подать». Именно поэтому, по его словам, командование вооруженных сил Российской Федерации должно просчитать все возможные угрозы со стороны противника.

Гурулев отметил, что не стоит забывать о сосредоточении войск на юго-восточных границах с Республикой Беларусь. Ведь именно там дислоцируется достаточно большая группировка польских войск. По словам генерал-лейтенанта, западные средства массовой информации неоднократно писали о том, что главная цель ВСУ – рассечь южную группировку российских войск для того, чтобы иметь возможность выхода на Крым.

Депутат подчеркнул, что прикрываясь информационным шумом, ВСУ накапливают живую силу и технику с целью ударить в ином направлении. По его словам, главный путь к победе России – учет любого возможного сценария.