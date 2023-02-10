ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В пятницу 10 февраля 2023 года российские вооруженные силы в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога звучала во всех областях страны. При этом удары российских ракет пришлись по военным и энергетическим объектам Украины.

Несмотря на тот факт, что гражданам Украины запрещено публиковать фото и видеоматериалы последствий ракетных ударов, в Сети все же появляются некоторые кадры. Причем большая часть информации публикуется украинскими чиновниками, так как почти невозможно скрыть от населения последствия прилетов по энергетическим объектам страны.

Вот и в этот раз губернатор Львовской области уже заявил, что в регионе в ближайшее время будут перебои с электроэнергией. При этом мэр Львова также сообщил о том, что в городе частично пропал свет, однако тут же подчеркнул об успешном перехвате всех российских ракет системой ПВО.

Киевский мэр Кличко также сообщает, что в небе над столицей Украины было сбито 10 российских ракет, но тут же заявляет о повреждениях электрических сетей, что приведет к аварийным отключениям света.

Вам может понравиться

Американский президент Байден заявил, что Путин упустил свой шанс на Украине

В своем интервью для PBS NewsHour президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин, планируя действия своей армии на территории Украины, рассчитывал на быстрый «распад единства НАТО». По

На Западе заявляют, что ВС России готовят масштабное наступление в годовщину СВО

Как сообщает издание «Свободная пресса», западные эксперты делают предположения, что вооруженные силы Российской Федерации начнут масштабное наступление в ближайшее время. Причем наступление, скорее всего, будет приурочено к годовщине СВО. По

Америка и НАТО поставляют оружие Украине в надежде победить Россию

Издание Salon опубликовало материал, в котором говорится, что Америка совместно с НАТО продолжает накачивать Киев оружием, так как надеется, что сможет победить Россию и Путина. Автор публикации Крис Хеджес пишет,