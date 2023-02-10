В пятницу 10 февраля 2023 года российские вооруженные силы в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога звучала во всех областях страны. При этом удары российских ракет пришлись по военным и энергетическим объектам Украины.

Несмотря на тот факт, что гражданам Украины запрещено публиковать фото и видеоматериалы последствий ракетных ударов, в Сети все же появляются некоторые кадры. Причем большая часть информации публикуется украинскими чиновниками, так как почти невозможно скрыть от населения последствия прилетов по энергетическим объектам страны.

Вот и в этот раз губернатор Львовской области уже заявил, что в регионе в ближайшее время будут перебои с электроэнергией. При этом мэр Львова также сообщил о том, что в городе частично пропал свет, однако тут же подчеркнул об успешном перехвате всех российских ракет системой ПВО.

Киевский мэр Кличко также сообщает, что в небе над столицей Украины было сбито 10 российских ракет, но тут же заявляет о повреждениях электрических сетей, что приведет к аварийным отключениям света.