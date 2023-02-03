Хотя Запад навязывает мнение, что якобы «почти весь мир» осуждает Россию и стоит на стороне Украины, сразу три важных внешнеполитических события за последнюю неделю показали обратное, отметило крупное новостное онлайн-издание Grid, базирующееся в Вашингтоне. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Практически с самого начала российской военной операции на Украине Западу регулярно напоминают об одной базовой геополитической истине: у Владимира Путина и его страны по-прежнему много друзей. Последние несколько дней принесли несколько примеров этого: дерзкий отказ Турции от предложенного расширения НАТО, посещение высокопоставленной российской делегацией ЮАР и запланированные ею военные учения с русскими, а также новый отчет о том, насколько больше российской нефти закупила Индия», – сообщает Grid.

В первые дни после начала российской СВО президент Джо Байден был прямолинеен: «Мы позаботимся о том, чтобы Путин стал изгоем на международной арене». С аналогичными заявлениями выступили различные европейские лидеры. Но даже год спустя этого не наблюдается.

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен «укреплять дружбу» с Россией, а новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уже заявил, что это «Запад разжигает ненависть к России», тогда как Зеленский, «если бы так не хотел конфликта, должен был выступить за переговоры». Помимо этого, еще три крупные державы, которые принято считать «союзниками США» напомнили Западу, что превратить Россию в «страну-изгоя» нереально.

Турция: как одна из стран НАТО подавляет остальных членов блока

«Это действительно так. Хотя в некоторых важных аспектах Турция вместе с остальной частью альянса НАТО твердо выступила против Путина. Самым ярким примером этого была продажа Украине беспилотников Bayraktar, которые использовались для атак против российских войск в первые дни конфликта», – указывает Grid.

Тем не менее, Турция никогда не вводила санкции против России и не закрывала свое воздушное пространство для российских самолетов. Теперь турецкий президент Эрдоган выступил как «друг Кремля», когда поклялся, что Швеция не получит его поддержки для своего членства в НАТО.

Это важное событие, и крайне нежелательное для Запада. Новые участники альянса должны быть одобрены всеми его членами, поэтому Турция обладает эффективным правом вето. Эрдоган пожаловался на снисходительное отношение Швеции к курдским жителям своей страны, которых в Турции считают террористами. Турецкие требования, чтобы Швеция изменила свои законы, чтобы разрешить экстрадицию этих курдов, ни к чему не привели, а в прошлые выходные во время антитурецкой акции протеста в Стокгольме был сожжен Коран.

ЮАР: страна помнит историю отмены апартеида

Многие американцы считают Южную Африку «примером демократических перемен»: это нация, которой удалось свергнуть правление белого меньшинства и привести к власти Нельсона Манделу. В те дни, когда еще существовал СССР, именно у Москвы были наиболее тесные связи с Африканским национальным конгрессом (АНК), боровшимся с апартеидом, тогда как США и большинство стран Запада сохраняли поддержку белых правителей ЮАР и клеймили АНК как «террористическую организацию».

«Если это кажется древней историей, вспомните, что нынешний президент Южной Африки Сирил Рамафоса был главным представителем АНК на переговорах, положивших конец правлению апартеида. Многие страны поддерживают Россию по чисто экономическим причинам: им нужны российские зерно, нефть или доходы от двусторонней торговли. ЮАР имеет лишь минимальные торгово-финансовые связи с Россией. Что важнее всего в ее мотивах, так это история, наряду с давним мнением, что американская гегемония отжила свой век, и альтернативы следует приветствовать», – напоминает Grid.

Поэтому министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор в ходе визита в Преторию своего российского коллеги Сергея Лаврова прямо заявила, что ее страна поддержит Россию в стремлении к «изменению мирового порядка». Причем вполне возможно, что именно 24 февраля, в годовщину российской СВО на Украине, официально «нейтральные» в этом вопросе южноафриканцы будут проводить свои совместные военные учения с Россией и Китаем.

Индия: деньги и энергоресурсы имеют приоритет

В отличие от турецких и южноафриканских примеров, поддержка Индией России сводится к сугубо практическим выгодам. Индийские лидеры не стеснялись прямо говорить об этом. «На фоне того, как Запад вводит все новые санкции против России, а многие европейские страны делают все возможное, чтобы отучить себя от российской нефти и газа, Индия спешит покупать российскую нефть», – отмечает Grid.

Недавние сообщения агентства Bloomberg обнародовали «ошеломляющие данные: Индия в настоящее время покупает у России по 1,2 миллиона баррелей в месяц, или в 33 раза больше российской нефти, чем в это же время в прошлом году». Таким образом, у России появился новый крупный рынок – в лице Индии, третьего по величине импортера сырой нефти в мире, которая теперь почти наверняка, как считает Bloomberg, получит за счет этого «привлекательную скидку».

Как и лидеры Турции и ЮАР, официальные лица Индии заявили, что «не принимают ничьей стороны» в украинском конфликте и готовы выступить посредником в его урегулировании. Помимо дешевого источника энергоресурсов, как и у Турции, у Индии (так же, как и у Южной Африки) – есть важная часть истории дружественных отношений с Москвой, которые восходят к советской эпохе. Это выражается и в том, что около 60 процентов военной техники Индии поступает из России.

В ноябре министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетил Москву с делегацией, состоящей из высокопоставленных должностных лиц. Он ясно выразил подход своей страны: «Мы видели, что отношения между Индией и Россией работают в нашу пользу, поэтому, если они столь полезны, я хотел бы сохранить их».

«Есть вероятность, что со временем будет все больше напоминаний о том, что акция «в поддержку Украины» останется популярной в основном лишь в США и Европе, а не во многих других частях мира… Нации склонны действовать в пользу своих собственных интересов и очень не любят, когда ими помыкают», – заключает Grid.