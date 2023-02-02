Как сообщает в своем материале РИА Новости, глобальное потепление принесло новую угрозу для человечества, которая кроется в новых видах смертельно опасных грибковых инфекциях. Под воздействием повышения температуры по всему миру грибковые инфекции подвергаются мутации, что приводит к неэффективности существующих лекарств.

Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков отмечает, что сильные грибковые заболевания могут развиться в теле человека со слабым иммунитетом или на фоне очень высокого инфекционного фона. Также к грибковым инфекциям может привести применение антибиотиков, которые уничтожают естественную бактериальную защиту организма.

В последние годы на фоне пандемии коронавируса в мире периодически возникали вспышки грибковых инфекций. Например, в Индии было зафиксировано распространение так называемой черной плесени, которая поражала легкие.

Однако ученые считают, что на распространение грибковых инфекций в основном влияет не глобальное потепление, а широкое распространение использования антибиотиков, которые делают грибковых паразитов невосприимчивыми к их действию.