В случае размещения американских ракет на территории японских островов, расположенных в непосредственной близости от Тайваня, Китай вынужден будет принимать соответствующие ответные меры. Об этом в своем материале пишет издание Global Times.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что размещение американских ракет в данном регионе будет предоставлять опасность не только для Китая, но также и для КНДР и Российской Федерации. Поэтому, по его словам, Китай будет иметь полное право предпринять соответствующие стратегические действия в ответ на провокацию США.

Чжунпин сообщил, что власти Японии должны осознавать все риски после предоставления своей территории для размещения американских систем вооружений. Китайский военный эксперт добавил, что если вооруженные силы США совместно с Силами самообороны Японии примут решение вмешаться в тайваньский вопрос, то территория военных объектов, используемая для атак на территорию КНР, будет подвержена решительной контратаке со стороны вооруженных сил Китая.