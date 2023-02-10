Эксперты китайского издания Global Times заявили, что если Запад решиться предоставить Киеву истребители, то таким образом, НАТО вступит в прямое противостояние с Российской Федерацией.

По мнению аналитиков, ввести натовские истребители в боевые действия на Украине возможно только лишь при участии военных летчиков Североатлантического альянса. Ведь на подготовку украинских пилотов необходимо потратить большое количество времени. Отмечается, что на полное обучение военного пилота необходимо три года. Поэтому если альянс решит предоставить Киеву истребители вместе со своими летчиками, то, таким образом, он станет прямым участником конфликта. А это может стать причиной распространения боевых действий на территории Евросоюза.

К тому же, уверены китайские эксперты, решение Запада о поставке самолетов вынудит Россию ускорить свои разработки современного оружия, которое во многом будет превосходить натовское вооружение.