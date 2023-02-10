ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале издание «Взгляд», глава МИД России Сергей Лавров снова отправился в турне по странам Африки, хотя с момента его последнего визита еще не успело пройти и двух недель. В этот раз Лавров посетил такие страны, как Мали, Судан и Мавританию.

В российском Министерстве иностранных дел отметили, что сразу после посещения российским представителем какой-либо африканской страны, туда мгновенно направлялись западные эмиссары. В российском МИДе даже придумали новый термин – «дипломатия преследования». Очевидным становится тот факт, что в такой импровизированной гонке дипломатических ведомств главным призом станет лояльность стран Африки.

В Судане Лавров встретился со своим коллегой Али Ас-Садек Али и с главой государства Абдель Фаттах аль-Бурханом. Главной темой визита было обсуждение выполнения заключенного еще два года назад соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.

Вам может понравиться

Британская оппозиция выдвинула условие для поставки Киеву боевых истребителей

Дэвид Ламми, представитель британской оппозиции, заявил, что английские военные самолеты в случае их отправки на Украину не должны появляться в воздушном пространстве Российской Федерации. Он отметил, что должны быть даны

ВКС России ликвидировали вертолет ВВС Украины Ми-8 на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации сообщило в пятницу о том, что в Запорожской области воздушно-космические силы смогли уничтожить вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Военный эксперт назвал приоритетными для ВС РФ удары по объекты ВСУ с западными беспилотниками

Украинские беспилотники становятся реальной угрозой для мирного населения европейской части России. Это доказывает инцидент с дроном ВСУ, который нес авиабомбу и взорвался в лесу Калужской области. После этого российские ВС