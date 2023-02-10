Как сообщает в своем материале издание «Взгляд», глава МИД России Сергей Лавров снова отправился в турне по странам Африки, хотя с момента его последнего визита еще не успело пройти и двух недель. В этот раз Лавров посетил такие страны, как Мали, Судан и Мавританию.

В российском Министерстве иностранных дел отметили, что сразу после посещения российским представителем какой-либо африканской страны, туда мгновенно направлялись западные эмиссары. В российском МИДе даже придумали новый термин – «дипломатия преследования». Очевидным становится тот факт, что в такой импровизированной гонке дипломатических ведомств главным призом станет лояльность стран Африки.

В Судане Лавров встретился со своим коллегой Али Ас-Садек Али и с главой государства Абдель Фаттах аль-Бурханом. Главной темой визита было обсуждение выполнения заключенного еще два года назад соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.