Как заявил в эфире одного из украинских телеканалов, назначенный киевскими властями глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, одним из самых сложных мест на фронте для вооруженных сил Украины являются окрестности населенного пункта Кременная.

По его словам, на данном участке фронта вооруженные силы Российской Федерации смогли накопить большие резервы, поэтому украинская армия ведет здесь ожесточенные сражения. Как утверждает Гайдай, на этом направлении была замечена работа очень мощных систем радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет украинским солдатам использовать свои беспилотники.

Сергей Гайдай отметил, что на данном участке фронта российская армия сосредоточила одни из своих лучших подразделений. Также по его словам, в данном районе вооруженные силы России используют авиационную технику, которую не могут обнаружить украинские средства противовоздушной обороны.