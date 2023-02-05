Как сообщает РИА Новости, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов предложил создание списка российских граждан, уехавших за рубеж в это нелегкое для России время.

Он отметил, что сбежавшие из РФ антигерои должны ответить за свое решение. Поэтому их необходимо «взять на карандаш», то есть занести в особый список «бегунов». Константинов подчеркнул, что нельзя делать вид, что эти люди могут возвращаться обратно, как ни в чем не бывало. Нельзя уехать в сложные времена, отсидеться за границей, а потом приехать с наступлением мира. «Это является недопустимым», – подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов также отметил, что таких людей нельзя будет принимать на госслужбу, включать в политические партии. Такие люди не должны работать с государственными заказами и выступать публично.

Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Константинов выдвигал предложение внести в список «попавших под иностранное влияние» людей, которые покинули пределы Российской Федерации после объявления частичной мобилизации.