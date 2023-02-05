ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, глава парламента Республики Крым Владимир Константинов предложил создание списка российских граждан, уехавших за рубеж в это нелегкое для России время.

Он отметил, что сбежавшие из РФ антигерои должны ответить за свое решение. Поэтому их  необходимо «взять на карандаш», то есть занести в особый список «бегунов». Константинов подчеркнул, что нельзя делать вид, что эти люди могут возвращаться обратно, как ни в чем не бывало. Нельзя уехать в сложные времена, отсидеться за границей, а потом приехать с наступлением мира. «Это является недопустимым», – подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов также отметил, что таких людей нельзя будет принимать на госслужбу, включать в политические партии. Такие люди не должны работать с государственными заказами и выступать публично.

Напомним, что в октябре 2022 года Владимир Константинов выдвигал предложение внести в список «попавших под иностранное влияние» людей, которые покинули пределы Российской Федерации после объявления частичной мобилизации.

Вам может понравиться

Кочующий минометный расчет спецназа Росгвардии ликвидировал подразделение ВСУ в ЛНР

Пресс-служба Росгвардии рассказала об очень эффективном методе борьбы с окопавшимися военнослужащими вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Сообщается, что подразделение спецназа Росгвардии успешно

В Швейцарии заявили, что Германия погрязла в политической шизофрении

Роджер Кеппель, возглавляющий издание Weltwoche в Швейцарии, рассказал, что немецкое правительство увязло в какой-то в политической шизофрении. Главред в качестве примера указал слова Анналены Бербок, главы немецкого МИД, которая сначала

Российские военные уничтожили украинскую САУ «Акация» вместе с экипажем

Российская артиллерия удачно отработала по позициям противника в Херсонской области. В результате слаженной работы артиллеристам ВС РФ удалось уничтожить самоходную гаубицу «Акация», а также практически весь ее экипаж. Соответствующую информацию