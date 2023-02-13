Как сообщает в своем материале РИА Новости, глава оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев назвал правдой заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о нехватке высокоточных ракет на складах США. Бондарев также добавил, что оборонные предприятия США не могут увеличить выпуск данного вида вооружений.

Напомним, что в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник Макгрегор сделал заявление о том, что запасы вооружения США и союзных государств, постоянно оказывающих военную поддержку Украине, начали стремительно сокращаться.

Бондарев отметил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов Америки, в отличии от России, рекордно нарастившей выпуск военной техники, не обладает достаточными мощностями для восполнения дефицита высокоточных ракет. Поэтому США пытаются заставить страны Европейского союза поддерживать Украину военной техникой и боеприпасами. Однако, по словам Бондарева европейские страны также почти полностью исчерпали свои запасы.