Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику, написал в своем канале Телеграм, что после того, как завершится спецоперация на территории Украины, будет необходимо провести и денацификацию Польши.

Кадыров отметил, что в ходе поддержки Киева Варшава полностью истощила свои ресурсы. Теперь власти Польши находятся в замешательстве и опасаются, что Россия начнет спецоперацию на ее территории.

Глава Чечни добавил, что подобное намерение у него присутствует. Он не раз говорил, что бороться с сатанизмом нужно во всей Европе, и первой должна стать Польша. Поэтому, со слов Кадырова, поляки не зря опасаются.

Рамзан Кадыров также рассказал, что сейчас в Польше непростая политическая обстановка. В июле этого года там пройдет Марш автономии Силезии. Он считает, что в этом регионе нужно провести референдум и Россия готова помочь.