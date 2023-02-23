Капитан российских ВС Степан Белов руководил экипажем боевого танка Т-72 в ходе СВО на территории Украины. За все время нахождения на передовой линии фронта, начиная с февраля прошлого года, его танк ликвидировал десятки бронемашин неприятеля, а также больше 200 человек живой силы. Об этом пишут «Известия».

Степан Белов рассказал, что в общей сложности его экипаж смог ликвидировать 16 боевых танков противника, 4 боевых машины пехоты, а также 10 прочих легкобронированных целей.

За эти заслуги военный получил звание Героя России, а также орден Мужества. Сейчас он находится на должности руководителя танкового батальона.

Напомним, что российская армия ведет спецоперацию на территории Украины с февраля 2022 года.