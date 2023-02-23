ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Капитан российских ВС Степан Белов руководил экипажем боевого танка Т-72 в ходе СВО на территории Украины. За все время нахождения на передовой линии фронта, начиная с февраля прошлого года, его танк ликвидировал десятки бронемашин неприятеля, а также больше 200 человек живой силы. Об этом пишут «Известия».

Степан Белов рассказал, что в общей сложности его экипаж смог ликвидировать 16 боевых танков противника, 4 боевых машины пехоты, а также 10 прочих легкобронированных целей.

За эти заслуги военный получил звание Героя России, а также орден Мужества. Сейчас он находится на должности руководителя танкового батальона.

Напомним, что российская армия ведет спецоперацию на территории Украины с февраля 2022 года.

Вам может понравиться

На Украине заявили, что Зеленский и Байден довольны встречей в Киеве

Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинское Министерство иностранных дел, рассказал, что лидеры Украины и США, Владимир Зеленский и Джо Байден, остались довольны переговорами, в ходе которых сложилась душевная атмосфера. Об этом сообщает

В Турции и Сирии были зафиксированы ярко-голубые вспышки в небе перед новым землетрясением

Как сообщает РИА Новости, местные жители одного из сирийских регионов, граничащего с территорией Турции, опубликовали в социальных сетях фото и видео ярко-голубой вспышки. Сообщается, что явление было замечено в небе

Как Запад воспринимает Россию спустя год проведения спецоперации

Как сообщает РИА Новости в своем материале, лидеры Вашингтона и стран Европейского союза так и не пришли к единому мнению, каким результатом должны завершиться боевые действия на территории Украины. Нет