Петер Франк, занимающий должность генерального прокурора Германии, заявил, что Берлин ведет сбор данных и доказательств о совершенных военных преступлениях в ходе украинского конфликта. Об этом пишет «Газета.ру».

Со слов немецкого генпрокурора, работа началась еще весной 2022 года. То есть эксперты Германии не ведут расследование в отношении каких-то конкретных людей, а пока просто собирают факты.

Франк отметил, что сейчас допрашивают много беженцев с Украины, которые могли видеть своими глазами совершенные военные преступления в стране.

В расследовании принимает участие и Федеральное управление уголовной полиции Германии. При выявлении лиц, которые совершали военные преступления и имеют какое-либо отношение к ФРГ, обвинения им будут выдвигать германские структуры.