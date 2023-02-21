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Представитель Генштаба ВСУ Юрий Игнат заявил, что на территории России поблизости с границами Украины сосредоточено огромное количество авиационной техники. Отмечается, что ВКС РФ задействовали 40 аэродромов. По мнению украинской стороны, российское командование готовится к массированному удару.

По словам Игната, более 700 воздушных боевых машин сосредоточено на 40 российских аэродромах, которые находятся в полной боевой готовности для осуществления ударов по территории Украины. Также российской стороной для атаки применяются и ракеты, и дроны-камикадзе.

Спикер Воздушного командования прокомментировал появление над украинской территорией воздушных летающих объектов шарообразной формы. Он заявил, что задачей этих шаров является обнаружение позиций средств противовоздушной обороны Украины. Игнат подчеркнул, что опасность массированных обстрелов со стороны России есть всегда, так как атака может начаться в любой момент.

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